تحذير من موجة ثانية محتملة من «كورونا» في اليمن

عدن (وكالات)

قالت السلطات الصحية في اليمن أمس، إن على المستشفيات أن تستعد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشاره.

وارتفعت الحالات المؤكدة بالإصابة، خلال الأيام العشرة الماضية، بعد تراجعها منذ سبتمبر إلى حالتين فقط في اليوم.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ أمس، 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ يوليو.

وسجلت الحكومة اليمنية 2187 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها 620. ولم تقدم ميليشيات الحوثي الإرهابية، أرقاماً منذ مايو عندما قالت إنها سجلت 4 إصابات ووفاة واحدة.

وقالت اللجنة العليا المعنية بمواجهة انتشار الفيروس على «تويتر»، إن وزارة الصحة دعت المستشفيات والمراكز الطبية لاتخاذ إجراءات وقائية من عزل الحالات المشتبه بها، والإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة والشروع في إجراء فحوص وبائية، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات ومراكز إجراء المسحات الطبية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن «كوفيد - 19» سيكون كارثة على اليمن مع ضعف إمدادات المياه النقية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، والأمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج.