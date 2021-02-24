هجمات الحوثي تتسبب بنزوح 8 آلاف شخص في مأرب

عدن (وكالات)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب أدى إلى نزوح 8 آلاف شخص في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانوا قد نزحوا أكثر من مرة في ظل أوضاع مأساوية، مما رفع إجمالي حالات النزوح في مأرب إلى أكثر من 116 ألف شخص.

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها، أن 385 ألف شخص من النازحين في المخيمات قد ينزحون أيضاً، إذا ما استمرت هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران. وأشارت المنظمة إلى أن آخر مركز لأعمال العنف كان في مديرية صِرواح التي تستضيف حوالي 30 ألف شخص نازح داخلياً في 14 موقعاً للنزوح على الأقل، ثلاث منها تضررت بشكل مباشر بالقتال خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضح أن حوالي 50 في المائة من أولئك الذين نزحوا بسبب الاقتتال في صِرواح هن من النساء، بينما 30 في المائة هم من الأطفال، وتتضمن احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً المأوى والمياه والصرف الصحي والصحة والغذاء.