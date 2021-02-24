ميسي ينفرد بصدارة هدافي دوري إسبانيا لكرة القدم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي ضمن بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ميسي ثنائية قاد بها فريقه برشلونة للفوز 3 - صفر على ضيفه إلتشي، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة بتعادله 1 - 1 مع ضيفه قادش، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 48، ليفتتح ميسي التسجيل لأصحاب الأرض. واصل ميسي تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 69. وانطلق دي يونج بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى ميسي، الذي توغل داخل المنطقة، قبل أن يسدد بيسراه واضعا الكرة على يمين باديا لتحتضن الشباك.