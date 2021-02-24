محمد بن سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

أعلن الديوان الملكي السعودي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى «عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء».

وأضاف الديوان الملكي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن العملية، التي جرت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، «قد تكللت، ولله الحمد، بالنجاح».

وأكد الديوان الملكي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد «غادر المستشفى بعد أن منّ الله - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية».