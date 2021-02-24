مسؤولة بريطانية: قد لا نحتاج لوضع كمامات هذا الصيف

قالت مسؤول طبية بريطانية كبيرة، اليوم الأربعاء، إن السكان قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من مرض كوفيد-19، خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير.

وأوضحت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا «من المحتمل جدا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألّا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت».

وتابعت قائلة هاريس، في مؤتمر صحفي «أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أماناً لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل».

إلا أن المسؤولة استدركت «لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (الكمامات) عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء».

وعرضت الحكومة البريطانية، الاثنين، خطة تدريجية لتخفيف قيود احتواء فيروس كورونا، تنتهي بعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول أواخر شهر يونيو.

وتبدأ الخطة، التي عرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب في البرلمان، بإعادة فتح المدارس في الثامن من مارس، والمتاجر غير الأساسية، اعتباراً من 12 أبريل. بينما سيكون بإمكان بعض الجماهير حضور مباريات رياضية، اعتباراً من 17 مايو، إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، على ألا يتجاوز الحضور 10 آلاف شخص.

وتنتهي الخطة المتدرجة بإنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي بدءا من 21 يونيو.

ونجحت بريطانيا، خلال المرحلة الأولى من حملة التطعيم العامة، من إعطاء اللقاح لأكثر من 15 مليون شخص الجرعة الأولى في منتصف فبراير، من بينهم القاطنون في دور المسنين.

وبريطانيا هي أول بلد في العالم يطلق حملة تطعيم عامة ضد وباء «كورونا» في الثامن من ديسمبر الماضي.

وفرضت الحكومة البريطانية، مطلع يناير، إغلاقاً جديداً لمكافحة وباء «كوفيد - 19» الذي أودى بحياة 120 ألف شخص في بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير أزمة.