مصر تجيز لقاحي «سبوتنيك» و«أسترازينيكا» ضد «كورونا»

وافقت مصر، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح «سبوتينك-في» الروسي و«أسترازينيكا - أكسفورد» المنتج في كوريا الجنوبية ضد وباء «كوفيد - 19».

وقالت هيئة الدواء المصرية (المسؤولة عن إجازة الأدوية)، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنها «منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتينك - في وأسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية».

وأشارت «الهيئة» إلى أنها سبق أن منحت تصريحا لاستخدام لقاحي «سينوفارم» و«أسترازينيكا» المنتج في الهند.

بدأت مصر في 24 يناير الماضي حملة التطعيم ضد وباء «كوفيد-19» والتي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر أن تمتد الحملة تباعا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وصولا بقية السكان.

ويستخدم، حتى الآن، في حملة التطعيم لقاح «سينوفارم» الصيني الذي تسلمت منه مصر 400 ألف جرعة.

وتسلمت مصر في نهاية يناير أولى شحنات لقاح «أسترازينيكا» وتضمنت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» عبر تحالف «غافي» للقاحات والتحصين.

وسجلت مصر نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 10400 وفاة. ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.