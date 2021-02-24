عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتقدم سموه، في مستهل اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بالتهنئة إلى الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، وذكرى التحرير للبلاد، معرباً عن تمنياته لها دوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك الإماراتية الكويتية في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطوراً مستمراً على مختلف الصعد، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشاد سموه بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة والتي شكلت نموذجا بارزا للتطور والريادة على مختلف الأصعدة. كما أشاد سموه بدور الكويت الرائد والمهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريما لمعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت والوفد المرافق.

حضرت اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.