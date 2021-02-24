إصابات كورونا في إيطاليا لا تزال عند مستوى مرتفع

لا تزال الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد تسجل مستويات مرتفعة في إيطاليا رغم حملة التطعيم الوطنية الشاملة.

فقد أعلنت المصالح الصحية الإيطالية أن البلاد سجلت 16424 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة مقابل 13314 في اليوم الذي سبق ذلك.

بينما رصدت وزارة الصحة 318 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء مقابل 356 أمس.

وسجلت إيطاليا 96666 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.

وهذه ثاني أعلى حصيلة وفيات جراء الوباء في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وسجلت إيطاليا في المجمل 2.85 مليون إصابة حتى الآن.

وبدأت إيطاليا في 27 ديسمبر الماضي، على غرار باقي دول الاتحاد الأوروبي، حملة شاملة للتطعيم ضد الوباء، لكن الحملة تشهد تباطؤاً بسبب تأخر المختبرات في تسليم جرعات اللقاح.