بوتين: هناك محاولة لعرقلة تنمية روسيا وإبطائها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن ثمة محاولات لعرقلة التنمية في بلاده وإبطاء تقدمها.

وأكد بوتين، مخاطباً جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) في كلمته السنوية أمام وكالة الاستخبارات الداخلية، هناك من «يحاول تكبيلنا بعقوبات اقتصادية وغيرها».

وأضاف «نحن نواجه ما يطلق عليه سياسة احتواء روسيا».

وتابع الرئيس الروسي «المسألة لا تتعلق بالمنافسة... بل بخط متسق وعدواني يهدف إلى عرقلة تنميتنا، وإبطائها وإثارة مشكلات على طول حدودنا».

وقال إن المساعي تهدف إلى «إحداث زعزعة داخلية لتقويض القيم التي توحد المجتمع الروسي، وتضعف روسيا في نهاية المطاف لتضعها تحت سيطرة خارجية».

وحث بوتين وكالة الاستخبارات الداخلية على أن تكون متأهبة لصد تلك المحاولات.