«الكمامة المعجزة» ضد «كورونا»!

تعمل شركة فرنسية على تطوير كمامات تحمي الإنسان من الإصابة من الفيروسات وتقضي عليها أيضاً وأطلق البعض كمامة المعجزة.

وأعلنت شركة BioSerenity إنتاجها كمامات تعمل على القضاء على الفيروسات، مضيفة أن هذه الكمامة تحمي مرتديها بنسبة 99.9 في المائة.

وأكد الأستاذ في جامعة LILLE نيكولاس بلانشيمان أن «الكمامة تحتوي على طبقة تكافح الفيروسات، فبمجرد دخول الفيروسات إليها أثناء تنفس الإنسان، تلتقطها وتنهي فعاليتها ونشاطها»، بحسب موقع "العربية. نت".

وأضاف أن تلك الكمامة ليست مثل بقية الكمامات التقليدية التي تمنع التقاط الفيروسات وحسب، بل تعمل على القضاء عليها أيضاً حتى تصبح غير ضارة.

وتحتوي تلك الكمامة على أربع طبقات مغطاة بمواد كيميائية تقضي على الجراثيم ومضادة للفيروسات cyclodextrin والأمونيا الرباعية، ولا ينصح بارتدائها أكثر من 4 ساعات.

وقالت الشركة إن التفكير بتصميم هذه الكمامة بدأ من قبل فريق بحث الأستاذ نيكولاس بلانشيمان، خلال وباء إنفلونزا الطيور في عام 2006، واستمرت أبحاثهم حتى توصلوا لإنتاج هذه الكمامة.

وأصبح من الممكن طلب كمامة FFP المطابقة للمواصفات الأوروبية، مقابل 1.49 يورو، ومن المقرر أن يتم تصنيع نسخة جراحية منها للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وستصبح متاحة بدءاً من 22 فبراير، مقابل 0.44 يورو للقطعة.



