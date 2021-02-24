الإفراج عن قطب الإعلام نبيل القروي في تونس

قررت محكمة تونسية اليوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام، والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة نبيل القروي بكفالة قدرها عشرة ملايين دينار تونسي (3.7 مليون دولار).

وقال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة «قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح نبيل القروي بشكل مؤقت مقابل ضمان مالي بقيمة 10 مليون دينار».

وكان القروي، مالك قناة نسمة التلفزيونية المحلية ورئيس حزب قلب تونس ثاني أكبر حزب في البرلمان التونسي، قد اعتُقل في ديسمبر للمرة الثانية.

وفي عام 2019 تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد.