المجر أول دولة أوروبية تستخدم لقاح «سينوفارم» ضد «كورونا»

باتت المجر، اليوم الأربعاء، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم لقاح المختبر الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا المستجد في حملة عامة للتطعيم ضد المرض.

وكانت المجر أيضاً أول بلد استخدم اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» في التكتل الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان في رسالة قصيرة نُشرت على «فيسبوك»: «اليوم، نبدأ التطعيم بوساطة الشحنات الصينية».

جرعات من لقاح «سينوفارم» تصل إلى المجر

وصلت 550 ألف جرعة لقاح من الصين في منتصف شهر فبراير الجاري، وهي أول دفعة من إجمالي الطلبية البالغة 5 ملايين جرعة، أي ما يكفي لتطعيم ربع سكان المجر وعددهم 9.8 مليون نسمة.

بدأ استخدام لقاح «سينوفارم» بعد أن أعطى المركز الوطني للصحة العامة في المجر موافقته النهائية.

ويأمل أوربان، الذي عبر شخصياً عن تفضيله لقاح «سينوفارم» في نهاية شهر يناير، أن يتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

ورغم أن حملة التطعيم تتقدم، إلا أنها لم تصل إلى مستوى يسمح بتخفيف التدابير، بحسب رئيس الوزراء، فيما «تهدد موجة ثالثة المجر».

يسجل هذا البلد الواقع في وسط أوروبا يوميا نحو مئة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 14550 حالة منذ ظهور الوباء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء بشكل حاد في فبراير.

كانت المجر وافقت على إعطاء اللقاح الروسي في يناير، دون انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وبدأت استخدامه في 12 فبراير.

وانتقد أوربان مجدداً عملية الموافقة على اللقاح وشراءه من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها بطيئة للغاية.

وقال «كل يوم نقضيه في انتظار بروكسل، نخسر حياة مئة مجري»، مضيفاً «لماذا يتحتم علينا اعتبار الخبراء الأوروبيين أذكى منا؟ إني أثق أكثر» في الخبراء المجريين.