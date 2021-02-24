انخفاض الخصوبة في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى في العالم

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية انخفض إلى أدنى مستوى في العالم العام الماضي، إذ أثنت حالة عدم اليقين المحيطة بفيروس كورونا المواطنين عن الزواج والإنجاب.

وبينت القراءة السنوية الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات في كوريا الجنوبية أن معدل المواليد هبط إلى 0.84 لكل امرأة في 2020، بالمقارنة مع الرقم القياسي المنخفض الذي سجله ذلك البلد الآسيوي في 2019 وهو 0.92.

وهذا أدنى معدل بين أكثر من 180 دولة عضواً في البنك الدولي، وأقل بكثير من 1.73 في الولايات المتحدة و1.42 في اليابان.

ويأتي ذلك المعدل بينما تراجع عدد السكان في كوريا الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق العام الماضي.

والدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا هي أسرع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شيخوخة. وفشلت الحكومة في وقف هبوط معدل المواليد وزيادته على الرغم من إنفاقها مليارات الدولارات سنويا على دعم الرعاية الصحية للأطفال وإجازات الأمومة.

وسجلت العاصمة سول أقل معدل مواليد بلغ 0.64.