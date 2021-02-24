مصر ترصد 633 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة مقارنة مع 623 إصابة و51 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 179407 حالات من ضمنهم 138683 حالة تم شفاؤها و10443 حالة وفاة".

وتسلمت مصر صباح اليوم الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة.



