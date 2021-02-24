بعد معارك عنيفة.. نيجيريا تعلن استعادة بلدة من الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري أن جنوده مدعومين بطائرات مقاتلة تمكنوا من استعادة بلدة في شمال شرق البلاد المضطرب كان الإرهابيون قد سيطروا عليها الأسبوع الماضي.

وقال الجيش في بيان، أن جنوده استعادوا بلدة مارتي و"بلدات مجاورة" في بحيرة تشاد من المسلحين بعد معارك عنيفة.

وأضاف البيان "أن الجنود مدعومين بغطاء جوي نجحوا في الدخول إلى مارتي وتدمير قنابل محلية الصنع وألغام أرضية في طريقهم".

وأكد الجيش سيطرة القوات الحكومية "بشكل كامل" على المنطقة وقتل "عشرات" المسلحين خلال المعركة.