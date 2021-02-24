عشرات القتلى في تمرد بسجون في الإكوادور

أفادت السلطات في الإكوادور بارتفاع حصيلة تمرد في ثلاثة سجون في البلاد إلى أكثر من 70 قتيلا.

وقالت "الهيئة الوطنية للاهتمام بالأشخاص المحرومين من الحرية" إنها سجلت 13 ضحية أخرى ، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 75 بينما واصلت جمع المعلومات حول العنف في السجون الثلاثة.

وذكر مدير الهيئة، إدموندو مونكايو، في مؤتمر صحفي، أن بعضا من العاملين بالسجون أصيبوا خلال أعمال التمرد لكن لا أحد منهم بين القتلى.

وكتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر :"المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في الوقت نفسه".