الكاظمي يبحث مع بايدن استمرار التعاون في محاربة "داعش"

قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي على تويتر، الثلاثاء، إنه بحث في اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش.

وأضاف الكاظمي "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".