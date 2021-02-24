رئيس الأركان يلتقي عدداً من ضيوف معرض آيدكس

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» - كلاً على حدة - الفريق أول يعقوب حسن محمد رئيس أركان القوات المسلحة التنزانية، واللواء عبدالله شامان رئيس قوات الدفاع لدى جمهورية المالديف، واللواء واسانتا سينارات باندارا رئيس أركان الجيش السيريلانكي، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجمهورية جزر القمر.

تم خلال اللقاءات - التي حضرها عدد من كبار الضباط - استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الضيوف، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.