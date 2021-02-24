الأمم المتحدة: ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا

جنيف (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «اوتشا» أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا ارتفع بنسبة 20 %، بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد الذي شهدته العام الماضي 2020، وأن 13.4 مليون شخص في سوريا يحتاج للمساعدات، خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 11 مليون العام الماضي.

وقال المتحدث باسم «اوتشا» ينس ليركه، إن هذه الأعداد تعادل أعداد عامي 2016 و2017، وقد انضمت شرائح جديدة من السوريين كانت أقل تضرراً في السابق إلى صفوف المحتاجين.

وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة السورية بنسبة 78 %، خلال عام واحد فقط، مع ارتفاع قياسي في الأسعار وخفض السلع المدعومة، ما أدى إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي وتزايد الخدمات الأساسية التي لا يمكن تحملها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه الصالحة الشرب.

ولفت النظر إلى أن تكلفة تقديم المساعدات في سوريا خلال العام الجاري تبلغ 4.2 مليار دولار.