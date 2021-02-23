10 قتلى بقصف نفذته بوكو حرام في نيجيريا

قتل 10 أشخاص، وأصيب 21 بجروح بعد قصف نفذه إرهابيو حماعة «بوكو حرام» على مدينة مايدوغوري بقذائف هاون.

وقالت مصادر محلية في المدينة إن الإرهابيين أطلقوا وابلين من القذائف على المدينة أصابت حيي «أدامكولو» و«غوانغ» المكتظين.

وأفاد باباكورا كولو زعيم قوات محلية موالية للجيش «لدينا ستة قتلى في ادامكولو، وأربعة في غوانغي سقطوا في انفجار قذائف الهاون».

وأضاف «أطلق إرهابيو بوكو حرام القذائف من كاليري عند أطراف المدينة».

وقال عمر آري، الذي ينتمي أيضا إلى قوة محلية أخرى، إن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا بجروح في غوانغي وخمسة في أدامكولو، مؤكدا حصيلة القتلى نفسها.

وأفاد إسماعيل إبراهيم وهو شاهد عيان بأن السكان تدافعوا بحثا عن أماكن آمنة وسط إطلاق متقطع للنار.

وقال ابراهيم إن المسلحين عبروا من منطقة «بابوشي» التي تعد معقلاً للجماعة المتظرفة.

وفي فبراير الماضي، أطلقت بوكو حرام زخات من القذائف الصاروخية على مدينة مايدوغوري أسفرت عن جرح عدة أشخاص.

وأسفر الصراع المستمر منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 36 ألف شخص، وتشريد نحو مليونين من منازلهم، وفقاً للأمم المتحدة.