واشنطن والقاهرة تبحثان التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

بحثت الولايات المتحدة ومصر، الثلاثاء، التعاون بين البلدين في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب إلى جانب قضايا أخرى.

جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وسلّط الوزيران الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، لا سيما في مجال الأمن والتعاون المستمرّ في مكافحة الإرهاب، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية».

وأضاف البيان: «ناقش الوزيران أيضاً دعم مفاوضات السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتعاون في مكافحة الإرهاب في سيناء».