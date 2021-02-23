أميركا قدمت أكثر من 65 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها أعطت 65 مليوناً و32083 جرعة لقاح للوقاية من مرض كوفيد - 19 حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن مجموع الجرعات التي وزعت على مراكز التطعيم بلغت 82 مليوناً و114370 جرعة.

وأكدت أن هذا إجمالي جرعات لقاحي «موديرنا» و«فايزر -بيونتك» حتى السادسة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء.

ويشير الإحصاء، المنشور قبل يوم واحد، إلى أن المراكز أعطت 64 مليوناً و177474 جرعة لقاح، ووزعت 75 مليونا و205940 جرعة.

وقالت المراكز، إن 44 مليوناً و544969 شخصاً تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليوناً و882544 على الجرعة الثانية حتى اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه تم إعطاء ستة ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 500 ألف و313 وفاة من أصل 28.190.622 إصابة، حسب تعداد جامعة «جونز هوبكنز».