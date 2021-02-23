دول أوروبية: على إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي.

وجاء، في بيان مشتركة أصدرته الدول الثلاث: «نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».

وأضافوا: «نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وشدد الوزراء على «الطابع الخطر» لقرار طهران.

كانت إيران خفضت التزاماتها الواردة في بنود الاتفاق. ورفعت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد المشمول بالاتفاق والبالغ 3.67 في المئة.