البرازيل تمنح ترخيصاً نهائياً للقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»

بعد شهر من إطلاق حملتها الوطنية للتلقيح، سمحت البرازيل بشكل نهائي باستخدام لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا، أي أنها وافقت على استخدامه لعامة الشعب، وهو أول ترخيص من هذا النوع في القارة الأميركية، بحسب وكالة الصحة البرازيلية «أنفيزا».

إلا أن ثانية دول العالم تضرراً من الوباء مع أكثر من 247 ألف وفاة، لم تتلقَ بعد أي جرعة من هذا اللقاح المستخدم بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، لا تستخدم البرازيل في حملة التطعيم التي بدأت متأخرةً، سوى لقاح مختبر سينوفاك الصيني ولقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» اللذين تمتّ المصادقة عليهما بشكل عاجل في يناير. وحال جدل بين برازيليا وشركة فايزر الأميركية دون التوصل إلى اتفاق العام الماضي.

ولا يشمل الترخيص العاجل سوى تطعيم بعض الفئات التي تُعتبر ذات أولوية. أما الترخيص النهائي، فيسمح بتطعيم كافة السكان وبطرح الجرعات في الأسواق.

وأكدت وكالة الصحة البرازيلية في بيان أنه «تم التحقق من فعالية وسلامة لقاح (فايزر-بايونتيك) من جانب فريق أنفيزا التقني».

وأضافت: «نأمل أن تتمّ المصادقة على لقاحات أخرى قريباً».

وفي أكثر من شهر بقليل، تلقى نحو ستة ملايين برازيلي جرعة من اللقاح فيما أُعطيت جُرعتان لـ1،3 مليون شخص.



