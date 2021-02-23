ميركل: ألمانيا تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تمر بالموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدران إن ميركل أدلت بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نواب حزبها في البرلمان الألماني.

ونقل المصدران، اللذان حضرا الاجتماع، عن المستشارة قولها «نحن الآن في الموجة الثالثة». وأضافا أنها حذرت من أن أي تخفيف لإجراءات العزل العام، التي فُرضت أواخر العام الماضي، ومُددت حتى السابع من مارس، يجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية، وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس.

لكن بطء حملة التطعيم العامة وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار، رصجت بالفعل في ألمانيا، يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.

وقررت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد الرقابة على المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية حتى 3 مارس المقبل، وذلك في إطار مكافحة الطفرات الجديدة من فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إنه من المقرر الإبقاء على الحظر والقواعد السارية على الدخول من هاتين المنطقتين دون تغيير حتى ذلك الحين.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2,4 مليون حالة صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أظهرت بيانات لجامعة «جونز هوبكنز».

ووفقاً للبيانات ذاتها، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في ألمانيا إلى 68 ألفاً و79.