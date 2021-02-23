المغرب يعلق السفر مع دول عدة بسبب طفرات «كورونا»

علقت المملكة المغربية حركة النقل الجوي من وإلى دول عدة، بينها ألمانيا، بسبب الخوف من انتشار طفرات «كورونا» الجديدة.

وأعلنت السفارة الألمانية في الرباط، استناداً إلى الحكومة المغربية، أن هذه القيود ستسري اعتباراً من، اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تستمر حتى الحادي والعشرين من مارس المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر عدم السماح للأشخاص الذين كانوا موجودين في ألمانيا، بغض النظر عن جنسياتهم بالقدوم إلى المغرب. كما أن الدخول عبر السفر من بلد ثالث لن يكون ممكنا.

كما علقت المملكة المغربية الرحلات الجوية من وإلى سويسرا والنمسا «لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية»، حسبما ذكرت السفارة النمساوية في الرباط.

وكان المغرب قد فرض حظراً للرحلات الجوية من وإلى بريطانيا في سبتمبر الماضي بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت هناك.