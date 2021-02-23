إسرائيل تتبرع بكميات فائضة من لقاحات «كورونا»

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستمنح كميات «رمزية» من فائض لقاحات «كورونا» إلى الفلسطينيين وبعض الدول.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن هندوراس من بين الدول التي ستتلقى اللقاح.

كانت إسرائيل تستورد لقاحي شركتي «فايزر» و«مودرنا». ووفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، فقد طعمت إسرائيل بالفعل، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر، نحو نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، وكذلك الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وتلقى الفلسطينيون هذا الشهر شحنة أولى من لقاحات «مودرنا» من إسرائيل، وبدأوا أيضا في إعطاء لقاحات «سبوتنيك في» الروسية في غزة والضفة الغربية.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن وزير الخارجية جابي أشكينازي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن بحثا المسألة أمس الاثنين.

وأضاف أن أشكينازي أطلع بلينكن على كمية اللقاحات التي نُقلت إلى غزة والضفة الغربية، وتطعيم العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وذكر بيان، صادر عن مكتب نتنياهو، أن اللقاحات التي تبرعت بها إسرائيل هي فائض تراكم خلال الشهر الماضي. ووصف التبرعات بأنها رمزية، وقال إنها ستُمنح للطواقم الطبية للمستفيدين الأجانب.

ووفقاً للبيان، فقد أبلغت إسرائيل الدول التي طلبت منها تبرعات أن اللقاحات التي طلبتها «مخصصة لتطعيم سكانها، وليست هناك توقعات بالقدرة على تقديم مساعدات (أجنبية) كبيرة، على الأقل قبل انتهاء حملة التطعيم في إسرائيل».