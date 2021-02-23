«الصحة العالمية»: أول لقاحات «كورونا» تصل إلى إدلب الشهر المقبل

تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى شمال غرب سوريا الشهر المقبل، وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المنظمة، إن «35 إلى 40 في المئة من اللقاحات سيتوافر خلال الفصل الأول من العام، على أن يصل 60 إلى 65 في المائة في الفصل الثاني» من العام.

ومن المفترض أن تتلقى منطقة إدلب ومحيطها 336 ألف جرعة «بما يغطي قرابة أربعة في المائة من إجمالي السكان»، بحسب منظمة الصحة.

وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، بطلب الحصول على اللقاحات إلى منصة كوفاكس.

وقال مصدر مسؤول في إدلب إن الدفعة الأولى ستصل الشهر المقبل وتتضمن 120 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، على أن تُخصص للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، أي الكوادر الصحية والمصابون بأمراض مزمنة وكبار السن.

وتخصّص منصة كوفاكس التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات (غافي)، احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.



