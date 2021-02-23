إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.82 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.82 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس ارتفع إلى 95 ألفاً و992. وتعافى من المرض 2.33 مليون مصاب.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعاً.