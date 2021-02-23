فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.67 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 67ر3 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 84 ألفا و764 وفاة. وتعافى من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس 256 ألفا و748 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 56 أسبوعا.