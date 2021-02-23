"بوينج 757" تهبط اضطرارياً أثناء رحلتها إلى سياتل الأميركية

اضطرت طائرة من طراز "بوينج 757" تشغلها شركة دلتا إيرلاينز كانت في طريقها إلى سياتل قادمة من أتلانتا بولاية جورجيا، إلى الهبوط اضطراريا الاثنين، بعد أن لاحظ طاقم الطائرة مؤشر تحذير بشأن وجود مشكلة محتملة في أحد محركاتها.

ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" عن بيان للشركة أن الطائرة حولت مسارها لتهبط في "سولت ليك سيتي" بولاية يوتا، بسبب "الحذر الشديد".

وهبطت الطائرة بأمان، وقالت طواقم الإطفاء في المطار إن المحرك لم يتضرر على ما يبدو.