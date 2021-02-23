مصر تسجل 623 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى جانب 51 وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 178 ألفاً و774 إصابة، والوفيات إلى 10404 وفيات.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 346 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138 ألفاً و183 حالة حتى مساء الاثنين.