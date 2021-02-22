إسبانيا: أول انخفاض لمعدل إصابات كورونا الأسبوعي منذ شهرين

سجل المعدل الأسبوعي للإصابات بفيروس كورونا المستجد لكل مئة ألف نسمة في إسبانيا أول تراجع له عن 100 حالة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، أن هذا المعدل نزل عن 50 حالة في جزر البليار التي تضم جزيرة مايوركا وفي جزر الكناري.

من جانبها، أعربت رايس ماروتو، وزيرة السياحة الإسبانية الاثنين عن تفاؤلها بإمكانية قدوم المزيد من السائحين إلى بلادها قريبا حسبما ذكرت محطة (آر تي في إي) التلفزيونية.

وخففت تدابير مكافحة كورونا بعض الشيء في بعض المدن والمناطق نظراً للتراجع الطفيف في حدة الموقف.

وأوضحت دراسة أن حملة التطعيم في إقليم كتالونيا لفتت الأنظار إليها وقد تراجع معها نسبة نزلاء دور المسنين الذين تطلبت إصابتهم بفيروس كورونا العلاج في المستشفى أو تسببت في وفاتهم، بمقدار النصف.

جاء ذلك وفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها جامعة «بوليتكنك» في كتالونيا، حسبما ذكرت صحيفة «لا فانكوارديا».

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثرا بجائحة كورونا في غرب أوروبا، حيث وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 3,15 مليون شخص فيما وصلت حالات الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 67 ألف حالة.