المغرب يسجل تراجعاً في إصابات ووفيات كورونا

رصد المغرب تراجعاً في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 207 أحصيت أمس. وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 481263 حالة.

كما رصدت مصالح الوزارة خمس وفيات مقابل ست يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8559 حالة.

وتعافى 633 فرداً من مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي المتعافين 465297.

ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا 2552017 بينما حصل 23667 على الجرعة الثانية.



