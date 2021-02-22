الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإفشال مشاورات تبادل الأسرى

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي الإرهابية بإفشال جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي انتهت في الأردن، أمس الأول، بعد شهر من انعقادها، دون تحقيق أي تقدم.

وأكد رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، هادي هيج، أمس، أن وفد ميليشيات الحوثي، أصر على إفشال جولة المشاورات، خاصة بعد رفع واشنطن تصنيف الإرهاب عنهم.

وأشار إلى أنه «رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات، كونه ملفاً إنسانياً، إلا أن الحوثي استمر في تعنته ووضع العراقيل للإفشال». وأكد في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن الحوثيين تعمدوا إفشال جولة المشاورات بعد مطالبتهم بأسماء مجهولة دائماً ما يكررونها، إضافة إلى رفضه الالتزام بما اتفق عليه في عمان 3 ومحاولة تجاوزها. وأضاف رئيس الوفد الحكومي، «رفض الحوثي إخراج ومبادلة الصحافيين عمران، الوليدي، حامد، المنصوري وكذا المختطفين المدنيين من أكاديميين وكبار السن والمرضى رغم الجهود التي بذلناها من أجل الضغط عليهم بالمضي قدماً دون جدوى وتم إفشال الجولة، وعدم التجاوب مع كل الدعوات وكان هدفهم تجاوز ما اتفق ووقع عليه سابقاً بأي شكل كان».