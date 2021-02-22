تفتيش مكتب مسؤول ألماني بعد تلقيه لقاح كورونا مبكراً

فتشت الشرطة في مدينة "هاله" الألمانية، اليوم الاثنين، عدة مكاتب في إدارة المدينة بسبب تلقي عمدتها، بيرند فيجاند، اللقاح بشكل مبكر ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الادعاء العام أن التفتيش جاء في إطار قضية ضد فيجاند بسبب "اختلاس عهدة" اللقاح.

وأوضح الادعاء أنه يشتبه بأن فيجاند عمل على تطعيم نفسه "متجاهلاً تسلسل التطعيم الذي تم تنظيمه بموجب مرسوم تطعيم فيروس كورونا الصادر من وزير الصحة الاتحادي".

وحددت ألمانيا الفئات الهشة التي يحق لها تلقي اللقاح في هذه المرحلة الأولى من حملة التطعيم العامة. وتشمل هذه الفئات كبار السن والمقيمين في دول رعاية المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يشكل مرض كوفيد-19 خطراً كبيراً عليهم.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2,39 مليون حالة بحلول صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز".

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 67 ألفا و946 حالة.