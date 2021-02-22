جونسون: لا رحلات دولية من إنجلترا حتى منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيتم حظر السفر الدولي من إنجلترا حتى 17 مايو على أقرب تقدير، وهو ما يطيل أمد الألم لشركات الطيران والمطارات وشركات السياحة.

وفي خارطة طريق لتخفيف القيود، أعلنت الحكومة إجراء مراجعة لمنظومة السفر سيصدر بموجبها في 12 أبريل توصيات حول كيفية استئناف السفر الدولي في ظل إدارة مخاطر ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا.

وقالت في بيانها «ستحدد الحكومة موعد استئناف السفر الدولي الذي لن يكون قبل 17 مايو».

وأضافت أن بريطانيا تدرس نظاماً يسمح للأفراد الذين يحصلون على التطعيم بقدر أكبر من الحرية في السفر إلى خارج البلاد.