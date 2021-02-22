إطلاق صواريخ في اتجاه السفارة الأميركية في بغداد

أفادت مصادر أمنية، بأن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت، الاثنين، السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن إحدى القذائف سقطت في محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان في أحياء سكنية مجاورة.

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.