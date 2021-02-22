الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الأربعاء

قالت الحكومة الكويتية على «تويتر»، اليوم الاثنين، إن الكويت ستغلق منافذها الحدودية البرية والبحرية، باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة بدءاً من يوم الأربعاء وحتى 30 مارس.

وأضافت أنها ستسمح «بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية».