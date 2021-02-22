بريطانيا تحظر دخول "بوينج 777" أجواءها بعد اشتعال محرك إحداها

قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، إن طائرة "بوينج 777" المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت على متن طائرة في الولايات المتحدة ستُمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.

وأكد وزير النقل غرانت شابس أن القيد المؤقت ينطبق على الطائرات المجهزة بمحركات "برات أند ويتني 4000-112".

وأوضح، في تغريدة على موقع تويتر، "سأواصل العمل من كثب مع (هيئة الطيران المدني البريطانية) لمراقبة الوضع"، بعد أن قامت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بهبوط اضطراري السبت إثر حريق في المحرك.

وأوضحت هيئة الطيران المدني البريطانية أن هذه الطائرات، التي جمدتها الشركة المصنعة، لا تستخدمها الشركات البريطانية.

وقالت الهيئة إن هذا النوع من الطائرات "تشغله شركات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية".

واضطرت رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بين مدينتي دنفر وهونولولو إلى العودة والهبوط اضطراريا السبت بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعها، إثر عطل في محركها الأيمن تسبب في نشوب حريق وبسقوط حطام على الأرض، دون وقوع ضحايا.

وأوصت الشركة الأميركية، مساء أمس الأحد، بوقف رحلات 128 طائرة مزودة بهذه المحركات وهو ما فعلته الشركات التي تشغلها.