بلينكن: على إيران الوفاء بالتزاماتها الدولية لوكالة الطاقة الذرية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن على إيران احترم التزاماتها الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف بلينكن، في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف «سنسعى للتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها».

وأضاف أنه «ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولالتزاماتها الدولية».

كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران.