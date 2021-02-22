السعودية: 5 وفيات و327 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 375 ألفاً و333 حالة.

كما لفتت الوزارة، في بيانها الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، إلى رصد 318 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 366 ألفاً و412.

فيما أحصيت خمس وفيات جديدة بالفيروس. وهو ما يرفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6466 حالة.