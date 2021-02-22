أكثر من مليونين و466 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا في وفاة 2,466,453 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، اليوم الاثنين.

وتأكدت إصابة أكثر من 111,331,990 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 68,323,000 شخص.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1311 وفاة والبرازيل (527) وروسيا (337).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 498,901 وفاة من أصل 28,134,275 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 246,504 وفايات و10,168,174 إصابة والمكسيك مع 180,107 وفايات (2,041,380 إصابة) والهند مع 156,385 وفاة (11,005,850 إصابة) والمملكة المتحدة مع 120,580 وفاة (4,115,509 إصابات).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 189 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (182) والجمهورية التشيكية (181) والمملكة المتحدة (178) وإيطاليا (158).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين 829,710 وفايات (36,546,417 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 659,523 وفاة (20,748,236 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 520,560 وفاة (28,979,364 إصابة).

وسجلت في آسيا 251,882 وفاة (15,910,075 إصابة) والشرق الأوسط 102,484 وفاة (5,286,266 إصابة) وإفريقيا 101,347 وفاة (3,829,663 إصابة) وأوقيانيا 947 وفاة (31975 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.



