الرئيس الإيطالي يستنكر مقتل سفير بلاده في الكونجو

استنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الاثنين «الهجوم الجبان» الذي قُتل خلاله سفير روما في جمهورية الكونجو الديمقراطية لوكا أتانازيو، بالإضافة إلى جندي إيطالي هو فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما.

وأضاف ماتاريلا «الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم»، مندداً بـ «عمل عنيف» نُفّذ عندما كانوا على متن سيارة ضمن موكب بعثة الأمم المتحدة في الكونجو الديموقراطية (مونوسكو).