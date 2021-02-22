إيطاليا تؤكد مقتل سفيرها في الكونجو الديموقراطية

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين مقتل سفيرها لدى جمهورية الكونجو الديموقراطية لوكا أتانازيو، مشيرةً إلى أنه كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة في شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان "بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل اليوم في غوما، سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو وجندي".

وأفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا أن السفير قُتل بالرصاص.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم متنزه فيرونجا الوطني في جمهورية الكونجو الديمقراطية، إن السفير الإيطالي أُصيب في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث أن الهجوم جاء في إطار محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة.