الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بالفيروس منذ أسبوع.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89842 حالة، بينهم 401 مصاب لا يزالون يتلقون العلاج، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 84805 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، جميعها قادمة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.



