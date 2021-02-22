ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و369 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و390 ألفاً و928 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفاً و903 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و198 ألف شخص.