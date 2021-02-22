إصابات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 28.1 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 28.1 ميلون، حتى الساعة 3.18 مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها السبت حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر للإصابات المؤكدة بعدد بلغ 3.53 مليون إصابة، بزيادة 0.2 بالمئة عن الفترة نفسها السبت.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في حالات الإصابة بنسبة بلغت 0.9 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفاً و493 حالة.

كما شهدت كاليفورنيا العدد الأكبر في الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 299 شخصاً.