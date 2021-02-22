نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

وصل معدل الإصابة بكوفيد19- في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.

وعادت النتائج الايجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.

وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.

وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- يوم السبت، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.