قتلى في تحطم طائرة عسكرية في المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، مقتل ستة أشخاص في تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز ليرجيت 45 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار إل لينسيرو في بلدية إيميليانو زاباتا بولاية فيراكروز.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعازيه لعائلات الضحايا عبر تويتر.

وكتب على تويتر "خالص التعازي لأقارب الضباط والجنود الستة الذين فقدوا حياتهم في حادث تحطم طائرة في فيراكروز".